Johan sliep jaren op straat, nu is hij aan een woning geholpen: ‘Als ik nu op mijn bankie zit voel ik me trots’

Hij weet hoe het is om ‘s winters buiten te moeten slapen. ,,Dan voel je je echt miserabel.” De zes keren dat hij in een Leidse daklozenopvang zat waren ook geen pretje. ,,Twee tot drie jaar zat ik daar alles bij elkaar wel. Dat werkte niet. Ik wil hulp, maar houd graag zelf het stuur vast. Ga liever zelf over mijn geld, bijvoorbeeld. Dat kan nu, dankzij project Housing First. Als ik nu op mijn bankie zit en om me heen kijk, voel ik me trots.”