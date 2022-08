Jonge bestuurder (19) moet rijbewijs alweer inleveren na gevaarlijke fratsen op de weg

Agenten zagen hoe de jonge bestuurder zaterdagochtend vroeg in de buurt van een brug en tankstation een vluchtheuvel in de weg via de verkeerde kant passeerde. Hij nam dus het risico dat er een tegenligger zou opduiken, bovendien had hij op dat moment volgens de politie geen goed zicht op de rijbaan voor hem.

Toen de Nieuwvener aan de kant was gezet, bleek uit een blaastest dat hij voor een jonge bestuurder veel te diep in het glaasje had gekeken. Dat was voor de agenten aanleiding het rijbewijs van deze chauffeur in te nemen.