Jongen (15) moet fiets inleveren na dreigen met mes, vier verdachten aangehouden

Handen schudden en verkouden naar werk is hier verleden tijd: ‘Risico voor besmetting voorkomen’

Met een snottebel naar je werk gaan is er niet meer bij. GGZ Rivierduinen heeft geleerd van de coronacrisis. Het besef anderen te kunnen besmetten is nu veel groter, klinkt het. En elkaar de hand schudden is ook verleden tijd.

16 september