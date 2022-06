Joost (26) wint internationale prijzen met zijn harp: ‘Je moet niet té bescheiden zijn in dit vak’

gouden pollepel ‘Samen eten is olie voor de vriend­schap’ is het motto van dit gastvrije restaurant: Eens!

Op de muur lezen we in zwierige letters een bewering waarmee we het onmogelijk oneens kunnen zijn. We laten ons niet verrassen door de proeverij. Alle smaken komen aan bod in een taartje van krab. De C staat centraal in het toetje.

4 juni