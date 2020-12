Jostiband laat zich niet wegzetten als ‘gekkies’ en duikt de Hofvijver in

Kijk maar naar gitariste Cheyenne die het tijdens de opnames van het Knoopgala even kwijt was. Zangeres Maan stopte met zingen en ontfermde zich over de gitariste. Het filmpje is een half miljoen keer bekeken en ontroert veel mensen op social media. Te zien is hoe Maan en een gitarist uit het grootse Metropole Orkest zich over Cheyenne buigen. Samen vinden ze de muziek. Spannend vond Eveline (31) uit Gouda het ook om mee te spelen. Maar wat ging het goed: ze speelde de sterren van de hemel en Nick en Simon zongen met haar een lied van Simon en Garfunkel mee.