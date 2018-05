Jostiband speelt 'Hand in Hand Kameraden' in vol Concertgebouw

Nieuw leven in de Ruygeborg Hoeve

7:09 Het was stil bij de Zevensprong sinds de vorige uitbater van de Ruygeborg Hoeve plotseling was vertrokken. Sinds dit weekeinde zijn de deuren weer open. Jeroen van Vliet en Simone Jansen hebben er ontzettend veel zin in om het restaurant nieuw leven in te blazen.