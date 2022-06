Jostiband speelt voor het eerst in ‘stadion’, bij EK parahockey: ‘We gaan er een feestje van maken’

Fashionis­ta Elaine (17) koopt alléén vintage kleding: ‘Beter voor het milieu’

Met fashion bezig zijn, vindt Elaine Verweij uit Gouda heerlijk. Momenteel zit ze in een ‘jeans-fase’. Maar nieuwe kleding laat ze steeds vaker links liggen. ,,Nieuw is duurder en vintage is beter voor het milieu.”

10:57