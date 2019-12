Jostiband wil grootste onderwaterconcert ter wereld geven

Vluchtelin­gen tonen talenten met voorstel­ling The Bright Side of Life in Goudse Schouwburg

10:08 The Bright Side of Life is een theatervoorstelling van en door vluchtelingen. Artistiek leider Bright Richards (49) brengt met tomeloze energie de verhalen van vluchtelingen op de planken. Zaterdag 7 december is de voorstelling in Gouda. Het is een ontmoeting met de zaal waarin vluchtelingen die hier mogen blijven hun kwaliteiten pitchen om hun netwerk te vergroten.