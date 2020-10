Juist nú moet je je toko verduurzamen, zeggen deze ondernemers: ‘Met ledlamp red je het niet’

Deze restau­rants uit het Groene Hart staan in de Lekker 500

27 oktober Brasserie Springer in Schoonhoven (nieuw) en Akkeroord in Waddinxveen (weer terug) zijn de opvallende namen in de nieuwe Lekker 500. De beide restaurants zijn overigens niet gerecenseerd, maar getipt door lezers, inspecteurs en restaurateurs. Ze ontberen dus een begeleidende tekst.