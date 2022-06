Julia liep 15 breuken op (waarvan 8 in haar hoofd) bij wielrenongeluk, tóch is ze geslaagd: ‘Klein wonder’

Julia Groeneveld (16) uit Zevenhoven, vmbo-tl Scala College Alphen

Dat Julia dit jaar überhaupt haar eindexamens heeft kunnen maken, is al een klein wonder te noemen. De scholiere werd bijna twee jaar geleden in Hekendorp aangereden tijdens het wielrennen. ,,Ik heb daarbij vijftien breuken opgelopen, waarvan acht in mijn hoofd.”

Julia zat destijds in de laatste toetsweek van de tweede klas en gebruikte de zomervakantie om te herstellen. ,,Lichamelijk ging dat best snel, omdat ik vanwege het semi professioneel wielrennen zeven dagen per week sportte. Maar door de val heb ik blijvende hersenschade opgelopen, waardoor naar school gaan vooral in het begin een hele opgave was. Ik kan slecht tegen prikkels, mijn concentratie is flink afgenomen en mijn korte termijn geheugen aangetast.”

Hoofdpijn

Julia begon in de derde klas met drie lesuren per dag. Al snel werd dit twintig minuten uitleg in de klas en daarna verder werken op de gang. ,,Alle prikkels in de klas zorgen ervoor dat ik snel hoofdpijn krijg en bovendien hoor ik door de val ieder geluidje even hard.”

De scholiere benadrukt dat het inmiddels een stuk beter gaat, mede dankzij de goede hulp van school. ,,De docenten hebben me vanaf dag één perfect geholpen door te kijken wat er mogelijk was in combinatie met mijn revalidatie. Ze hebben me ook regelmatig moeten afremmen, want ik ben iemand die alles wil en dat gaat nu gewoon niet meer.”

De eindexamens maken, waar ze vanwege haar dyslexie ook nog eens een half uur langer over mocht doen, vond Julia spannend. ,,Voor mij is 2,5 uur heel lang en ik merkte ook dat mijn concentratie aan het einde op was.”