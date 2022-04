Julianabrug wéér maandenlang dicht: ‘Vervelend, maar veiligheid staat nu voorop’

Dat auto- en vrachtverkeer in die periode niet over de brug mag, heeft te maken met de veiligheid, meldt een woordvoerder van de gemeente Alphen. ,,Het is de bedoeling dat fietsers en voetgangers zich tijdens de werkzaamheden over de brug en onder de brug door kunnen blijven verplaatsen”, schrijft de gemeente in reactie op vragen over de afsluiting.