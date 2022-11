Justitie: Ahmad (46) stak zijn zwangere vrouw met glas en sloeg haar met een pan

podcast Richard (62) zat vijf keer in de gevangenis: ‘Het heeft mijn kijk op de wereld niet veranderd’

Richard*(62) was dakloos, kon boetes niet betalen en kwam zo vijf keer in de Alphense gevangenis terecht. Maar hij vond dat ‘niet traumatisch’. Al was het alleen maar omdat hij medewerker Jaap (44) ontmoette. ,,Hij hielp me met het vinden van een huis.”

27 november