Justitie niet in beroep tegen vrijspraak voor explosie met vuurwerkbom die flat kon wegvagen

Man die volgens OM zijn partner aanviel met kaasbijl­tje moest zich ‘juist verdedigen’: ‘Zit in de hel’

Het was zelfverdediging, zegt de verdachte. Maar daar denkt het Openbaar Ministerie (OM) heel anders over. Een 43-jarige Boskoper die zijn partner zou hebben neergestoken met een kaasbijltje, blijft voorlopig in de cel. Tot zijn groot ongenoegen: ,,Ik zit al maanden in de hel.”

7 november