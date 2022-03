Kaag en Braassem gaat nieuwe poging wagen om plek voor ‘rare huisjes’ te vinden

Vroeg rood nekt Sportlust’46, Sportief pakt een punt in de 98ste minuut en dit gebeurde er nog meer op de voetbalvel­den

De topper tussen Sportlust’46 en Sparta Nijkerk viel achteraf gezien al snel in een plooi, na een vroege rode kaart voor de Woerdenaren en een strafschop voor de koploper. In de vierde klasse deed Floreant goede zaken met een late treffer tegen Moordrecht, want de Boskopers zijn nu koploper. Maar het langst moest Sportief dit weekeinde wachten op een treffer, maar het doelpunt in de 98ste (!) minuut leverde wel een punt op.

6 maart