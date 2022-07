Kaag en Braassem waarschuwt voor nepbrief over controle recreatiewoningen

In Kaag en Braassem circuleert een brief die lijkt te zijn opgesteld door de gemeente. Maar die weet van niets en waarschuwt er niet op in te gaan.

De nepbrief over permanente bewoning van recreatiehuisjes kwam bij een bewoner in de bus op Park Wijde Aa in Roelofarendsveen. Die persoon besloot de gemeente te bellen. Toen werd al snel duidelijk dat de brief niet door de gemeente was opgesteld.

In de nepbrief wordt gesteld dat nogal eens permanent wordt gewoond, wat niet mag. De gemeente, zo stelt de briefschrijver, geeft hoge prioriteit aan handhaving. Wie een vermoeden van illegaal permanent wonen heeft kon dat melden, luidt de tekst.

Kaag en Braassem heeft nog geen idee wie erachter zit. Evenmin valt al te zeggen of het wellicht een nieuwe vorm van een babbeltruc van criminelen is of wrok over een bepaalde kwestie rond permanente bewoning. Tot nu toe is het bij één verspreide brief gebleven.

Mede daarom houdt Kaag en Braassem het bij een waarschuwing op sociale media en de website. ,,Een eventueel vervolg kan aangifte zijn als dit verder gaat en er meer signalen komen. Dat is dan te overwegen, maar op dit moment kiezen we voor de communicatie over de brief’’, zegt een woordvoerder.

