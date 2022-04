Kaag zonder Braassem? Eiland wil overvaren naar Teylingen; burgemeester nodigt uit tot gesprek

updateBreng Kaag onder bij de gemeente Teylingen in plaats van bij Kaag en Braassem. Dat opmerkelijke pleidooi komt van een aantal eilandbewoners. Of dat een optie is, laten beide gemeenten in het midden.

Namens ‘een grote groep bewoners’ vraagt woordvoerder Reinder Sanders in een brief aan de gemeenteraad van Teylingen of ze aan kunnen sluiten bij die gemeente. Het komt erop neer, zo stelt hij, dat ‘wij ons niet thuis voelen bij onze huidige gemeente’. Kaag viel tot 2009 onder de gemeente Alkemade, sindsdien hoort het eiland bij de gemeente Kaag en Braassem.

Kaag en Braassem heeft volgens de bewoners ‘geen oog voor de meerwaarde van Kaageiland en hoe die juist te benutten’. Toerisme en watersport blijven onderbelicht, vinden zij. De gemeente Teylingen hecht daar veel meer waarde aan, constateert Sanders.

Pontdienst

Wat de groep ook erg dwarszit, is de overdracht (per 2019) van de pontdienst van Ponto naar ODV Maritiem. De bewoners vinden dat de nieuwe uitbater ‘slecht’ functioneert. ,,Het lukt de gemeente ook niet om dit in goede banen te leiden, hiertoe zijn zij niet bekwaam gebleken.’’

Graag in gesprek

Burgemeester Astrid Heijstee van Kaag en Braassem laat weten dat zij van zowel buurgemeente Teylingen als vanuit de media over het verzoek heeft gehoord.

Heijstee: ,,Het is opvallend dat het verzoek daar ligt, terwijl wij natuurlijk graag in gesprek gaan met deze inwoners om te bekijken waarom dit verzoek is ingediend. In een gesprek kunnen we hun beweegredenen bespreken en onze plannen, keuzes en beleid toelichten.’’

Lang proces

De gemeente Teylingen geeft nog geen inhoudelijke reactie. De brief wordt in elk geval toegevoegd aan de ingekomen stukken van de raadsagenda. Omdat een gemeentelijke herindeling een lang proces is, kan het zijn dat het zittende college de vraag neerlegt bij het nieuw aan te treden college.

Volledig scherm Tot 2019 werd de veerdienst verzorgd door het bedrijf Ponto van John en Martien Hogenboom. © Peter Franken

