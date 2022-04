Kaag zonder Braassem? Eiland wil overvaren naar Teylingen

Pontraad eist veilige overgang naar Kaageiland na botsing tussen pont en binnen­vaart­schip

De botsing tussen het veerpontje en een binnenvaartschipper is géén incident. Regelmatig ligt er een veerpont in het midden van het water rondjes te draaien, omdat de nieuwe pontschipper dit vaartuig nog altijd niet goed onder controle heeft. Het vaargestuntel leidt tot grote hilariteit onder de wachtende pontgangers, die iedere fout genadeloos met hun mobiel opnemen. De Pontraad, bestaande uit een groep eilandbewoners die de veerdiensten in de gaten houdt, luidt nu de noodklok.

18 februari