Kaarten voor Wet ‘n Wild Beachfestival vliegen de deur uit, deze artiesten treden op

Flinke brand in een loods bij opslagbe­drijf aan de Steekter­weg

De brandweer is zondagochtend uitgerukt voor een brand in een loods achter afvalbedrifj PreZero aan de Steekterweg in Alphen. Veiligheidsregio Hollands Midden laat aan het AD weten dat de brand inmiddels onder controle is.

31 juli