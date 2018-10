Kaas met een jasje van 24-karaats goud voor het goede doel

Docent voor de rechter na relatie met 16-jarige leerlinge

1 oktober Een voormalig biologieleraar van het Groene Hart Lyceum in Alphen staat morgen voor de rechter vanwege ontucht met een minderjarige leerlinge. De 29-jarige man uit Almere was invaldocent, die 10 maanden op de school werkzaam is geweest.