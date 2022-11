Kabinet wil grondwaterpeil verhogen: mogelijk natte kelder en minder koeien in de wei

Kleinzoon twee keer betrapt in grootmoe­ders Mini en wordt door politie bij oma afgezet voor standje

Wegens opvallend rijgedrag is een 18-jarige kleinzoon in de Mini van zijn oma door de politie langs de kant van de weg gezet op de snelweg A4 bij Roelofarendsveen. De bestuurder bleek slechts in het bezit van een brommerrijbewijs te zijn.

12:48