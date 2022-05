Kamervragen over buitengym op basisschool in Rijnsaterwoude

IKC Het Woud in Rijnsaterwoude gymt alleen nog maar buiten. Tweede Kamerlid Rudmer Heerema (VVD) heeft naar aanleiding van een artikel in deze krant over deze vorm van bewegingsonderwijs schriftelijke vragen gesteld aan Dennis Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs.

Heerema wil van Wiersma weten of hij de mening deelt dat incidenteel buiten sporten een goede toevoeging kan zijn van de gymles, maar geen vervanging is van een gymles in een daarvoor ingericht gymlokaal. Ook betwijfelt het Tweede Kamerlid of een school aan de kerndoelen kan voldoen wanneer er alleen buiten bewegingsonderwijs wordt gegeven.

Onvoldoende

Verder wil Heerema weten hoeveel scholen niet beschikken over de juiste voorzieningen om twee lesuren bewegingsonderwijs te kunnen bieden en of er contact is met de gemeenten waarin deze scholen staan. Hij verzoekt daarom de minister om een lijst op te stellen met gemeenten die onvoldoende gymzalen beschikbaar kunnen stellen aan scholen voor beweegonderwijs.

Ten slotte wil Heerema weten of het de verwachting is dat alle scholen in 2023 wanneer twee lesuren bewegingsonderwijs verplicht zijn, beschikken over de faciliteiten daarvoor. Zo niet, dan wil Heerema daar een verklaring voor en wil hij van de minister weten wat hij daaraan gaat doen.

