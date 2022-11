Kapitale villa (2,55 miljoen euro) werd wel degelijk verkocht aan projectontwikkelaar: ‘Terechte overwinning’

De vraag of de kapitale villa van Cees de la Haye en Mathilde Tas nu wel of niet aan projectontwikkelaar SVE Group B.V. werd verkocht is door de rechtbank in Den Haag beantwoord. Er was sprake van een koop en SVE moet de gemaakte afspraken respecteren.