Kappers voeren actie voor heropening: ‘Als er niet snel wat gebeurt, gaat het licht hier uit’

Zoveel coronaprik­ken kunnen er per dag gegeven worden in het vaccinatie­cen­trum in Gouda

12:16 In het nieuwe vaccinatiecentrum in de Dick van Dijk-hal in Gouda kunnen vanaf mei ongeveer 1500 coronaprikken per dag worden gegeven. Dat verwacht Margreet Bekedam, projectleider vaccinatie bij de GGD Hollands Midden.