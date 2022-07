Kaylee (20) omgekomen bij verkeersongeluk Alphen, bestuurder aangehouden

VIDEO UPDATEBij een ongeluk op de Oranje Nassausingel is vrijdagavond de 20-jarige Kaylee Marse uit Alphen om het leven gekomen. Naar aanleiding van het ongeval is een persoon aangehouden. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet duidelijk.

De aanrijding was kort voor 23.00 uur. De fietsende Kaylee stak bij de met verkeerslichten geregelde kruising met de Thorbeckestraat over en werd hard geraakt door een passerende zwarte Peugeot 308. Ze kwam bovenop het voertuig terecht; haar fiets belandde in de buurt in de berm. De 24-jarige bestuurder uit Boskoop is inmiddels aangehouden en wordt verhoord door de politie.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De hulpdiensten rukten massaal uit. Vanwege de ernst van het ongeluk, kwam ook een artsenteam per helikopter naar Alphen. De hulp mocht niet baten. Marse overleed ter plekke aan haar verwondingen.

De politie heeft het deel van de Oranje Nassausingel urenlang in beide richtingen afgesloten gebleven voor sporenonderzoek. Over de toedracht kan de politie ook deze zondag geen uitsluitsel geven. De bij het ongeluk betrokken Boskoper raakte zelf licht gewond en werd voor onderzoek overgebracht naar het ziekenhuis. Daar is hij later aangehouden door de politie. Bij hem is bloed afgenomen om te kunnen onderzoeken of hij bijvoorbeeld onder invloed was van verdovende middelen.

'Vrolijke meid'

Op social media klinken tientallen condoleanceboodschappen voor haar vader Johan en de vriend van Kaylee, Joran. Ze wordt omschreven als een ‘vrolijke meid’ en ‘dappere mooie dame die vol in het leven stond. Kaylee was werkzaam bij Snel Kappers in haar woonplaats. ,,Ze was altijd zo vrolijk en gezellig als ik bij de kapper kwam‘’, zegt een volgster op Facebook.

Kaylee is ook actief geweest bij de Alphense carnavalsvereniging De Cascarvieten. Lex van den Hoek van deze organisatie zegt op Facebook dat ze een paar jaar in de Prinsengarde danste. ,,Het is de grootste nachtmerrie van een ouder om een kind te verliezen op deze jonge leeftijd.‘’ De Alphense was ook betrokken bij het jaarlijkse VakantieSpel in haar woonplaats. Ze wordt omschreven als ‘een enthousiasteling’.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.