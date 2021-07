Kaynaat (18) moest zelf het huis uit; nu wil ze met deze tien tips begeleiders helpen: ‘Ik maak me grote zorgen’

Geen Cherso voor Heiko (17), hij gaat met vrienden op hutten­tocht in Oostenrijk: ‘We zijn avontuur­lijk’

28 juli Net geslaagd, maar een examenreis naar de Spaanse costa of een Grieks eiland zit er niet in. Nee, Heiko gaat met zijn vrienden backpacken in Oostenrijk. ,,We zijn allemaal avontuurlijk ingesteld en houden van het ruwe van de bergen.”