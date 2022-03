Kees (1940-2021) was een gelovig mens: ‘Petrus staat bij de hemelpoort om hem te wachten’

Echtgenote Carla vertelt dat ze haar man in Breda heeft leren kennen. ,,Hij is in 1940 in Klundert, in de buurt van Willemstad geboren. In 1944 zijn ze gevlucht naar Oudenbosch en daarna verhuisd naar Breda.’’ Carla heeft zich er altijd over verbaasd hoeveel haar man zich van de oorlog kon herinneren. Wellicht is dat ook de reden dat hij later geschiedenis en aardrijkskunde is gaan studeren aan de VU.