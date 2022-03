Kees van Velzen (65) nieuwe voorzitter van Stichting Groene Hart

Bij die stichting, die zich inzet voor het behoud van landschap in onze regio, volgt Van Velzen Gouwenaar Chris Kalden op, die eind vorig jaar afzwaaide.

Van Velzen zet binnenkort een punt achter het wethouderschap in Alphen en stelde zich niet meer beschikbaar voor een nieuwe periode. In totaal was hij 17 jaar wethouder, eerst in Rijnwoude en later in Alphen. Het CDA-gezicht zegt dat hij zich wil inzetten voor het behoud van de natuur. Zijn aandacht gaat naar rustruimtes en recreatiegebieden. Maar Van Velzen zal ook strijden tegen 'verdozing’ van het gebied.

Steeds moeilijker

Leen van der Sar, secretaris van de stichting, is blij dat het bestuur weer compleet is. ,,Na een beperkt aantal van beide zijden vrijblijvende gesprekken bleek dat wij Kees graag als onze voorzitter wilden. Daarop reageerde Kees positief en heeft het bestuur het besluit genomen tot benoeming”, zegt hij. De stichting zal de benoeming vandaag (maandag) verder toelichten in zijn informatiemedium de Groene Flits.

Van Velzen kan zijn borst natmaken. Het behoud van het landschap in de regio wordt steeds moeilijker door bodemdaling, de gigantische woningbouwopgave, de energietransitie (waar zetten we de windmolens en zonneparken neer?), de stikstofcrisis en de toekomst van de melkveehouderijen. Hij begint zodra er een nieuw college in Alphen is.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.