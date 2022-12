Kerken in Bodegraven gaan deze winter dicht omdat energiekosten met bijna 40.000 euro stijgen

,,We zijn blij dat de wijkgemeente Hervormd Bodegraven ons een aanbod heeft gedaan dat wij op zondag de Dorpskerk mogen gebruiken voor diensten. De Hervormde Kerk vervroegt hun dienst naar 9.00 uur, zodat wij om 11.00 uur een dienst kunnen houden. De Ontmoetingskerk gebruiken we alleen voor eventuele rouw- en trouwdiensten. Ook mogen we ‘t Anker gebruiken voor bijvoorbeeld Kinderkerk, de Sunday Half Hour-, Songs of Praise- en de avonddiensten.” Het contract van Hervormd Bodegraven loopt nog tot 2024.

‘Redelijk unieke situatie’

Karssen vervolgt: ,,Het is een redelijk unieke situatie en het zal best even wennen zijn voor gemeenteleden, maar we krijgen vooral begripvolle reacties. Ook gaan we nadenken over hoe we kunnen verduurzamen en het energieverbruik terug kunnen brengen, zodat we volgende winter niet opnieuw hoeven te verhuizen.”