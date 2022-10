Rondje langs de velden: ARC mist zeven basisspe­lers tegen Achilles Veen en Jodan Boys voelt vertrouwen

Aan een goede competitiestart kwam voor ARC afgelopen zaterdag een abrupt einde na de 5-3 nederlaag bij Jodan Boys. In de afgelopen dagen volgde er meer slecht nieuws, want vanmiddag tegen Achilles Veen ontbreken zeven spelers die normaliter in de basis staan. Dit en meer in Rondje langs de velden.

12:12