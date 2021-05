‘Keurige’ jongeman sloot jonge meiden op in gehuurde bedrijfsruimte en mishandelde hen

weekcijfers Aantal coronabe­smet­tin­gen daalt voor tweede week op rij in het Groene Hart

11 mei Het aantal nieuwe coronabesmettingen in het Groene Hart is voor de tweede week op rij afgenomen. Twee weken terug waren er nog 1238 nieuwe besmettingen met het coronavirus in de gemeenten die vallen onder de GGD regio Hollands Midden, afgelopen week waren het er 1041.