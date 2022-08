Keuzestress? In dit restaurant kun je dan de chef voor je laten beslissen

Rijnland gaat dijken niet massaal inspecte­ren; heeft wel vier gevoelige gebieden in het vizier

Het Hoogheemraadschap van Rijnland gaat niet langer massaal de dijken en kades in haar werkgebied checken, zoals dat wel in de droge zomer van 2018 het geval was. Het waterschap houdt vier gevoelige dijken nauwlettend in de gaten.

12 augustus