Kinderen gewond bij botsing

DE POELEN Kopers geplaagde nieuwbouw­wijk ondernemen juridische stappen, schuld­vraag blijft onbeant­woord

Waar kunnen we terecht voor een claim? Dat was de belangrijkste vraag waar kopers een antwoord op wilden tijdens een bijeenkomst in de raadzaal van Kaag en Braassem. Onderwerp was de vertraging die is ontstaan bij de oplevering van nieuwbouwwijk De Poelen in Roelofarendsveen.

25 januari