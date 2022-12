Kinderen kunnen weer op jacht naar kerstbomen én ze inleveren voor een zakcentje: dit zijn de spelregels!

Vorig jaar werd de inzameling van de bomen op veel plaatsen door de gemeentes geregeld, vanwege de coronamaatregelen, en konden inzamelaars niet op pad. Nu mag het overal weer.

Waarschijnlijk staan de meeste bomen nu nog in huis, maar wie ze wil verzamelen, kan zich vast voorbereiden. De ingezamelde bomen leveren straks in Alphen 50 cent op, per boom. Op 11 januari kunnen de verzamelaars, ook volwassenen mogen dit natuurlijk doen, de bomen inleveren op verschillende inleverpunten in de gemeente.

Wie meer dan honderd bomen heeft, een superinzamelaar, moet een afspraak maken om de bomen thuis te laten versnipperen. Dat gebeurt dan een dag later, per boom wordt in dat geval 30 cent betaald.

Versnipperen

Ook in Bodegraven-Reeuwijk zijn verschillende verzamelpunten om woensdag 11 januari bomen in te leveren. Ook hier keert de gemeente 50 cent per boom uit. Enig verschil: al vanaf 20 bomen komt de gemeente bij inzamelaars langs om ze te versnipperen aan huis (op dinsdag 10 en woensdag 11 januari).

De gemeente Nieuwkoop legt de grens voor ophalen aan huis op vijftig ingezamelde kerstbomen. Hier krijgen verzamelaars ook 50 cent per boom, maar is er minder tijd om bomen in te zamelen. Het inleveren van bomen is op vrijdag 6 januari.

Kaag en Braassem pakt het anders aan, hier zijn geen inzamellocaties, maar moet de verzamelaar zich vooraf aanmelden bij de gemeente. Die haalt dan de bomen (minstens twintig stuks) aan huis op, op 10 en 11 januari. Opbrengst: 50 cent per boom. Daarna is er een speciale bijeenkomst, de kerstboominzamelaarsdag op 18 januari. Inzamelaars kunnen op de gemeentewerf in Roelofarendsveen een kerstbomenparcours volgen en krijgen wat lekkers.

