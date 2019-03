Kinderwens van Richard en Jeffrey gaat in vervulling: ‘Het maakt ons echt niet uit wie de vader is’

Ruim een jaar geleden plaatsten de twee via Facebook een oproep om een draagmoeder te vinden. De mannen willen dolgraag samen een kindje, vanaf dag één. Voor een homostel zijn die opties beperkt. De Alphenaren hielden er rekening mee dat de zoektocht naar een draagmoeder lang zou duren. Ze hadden in ieder geval nooit durven hopen dat er nu al een kleintje groeit in de buik van ‘hun’ draagmoeder. „Het is echt in sneltreinvaart gegaan”, zegt Richard, die ondertussen druk is met de verbouwing van het huis. „We hadden er rekening mee gehouden dat het wel een aantal jaar kon duren”, zegt Jeffrey.