Kindje (2) opgesloten in snikhete auto, politie moet ruit intikken

Van populaire kroegbaas naar een baan in de biblio­theek: ‘Ik vind de stap niet zo groot’

2 juni Wouter de Lijster (44) was jarenlang de kroegbaas van La Calèche. Nu is hij werkzaam in de Alphense bibliotheek als horecamanager van Kade 10. Van de kroeg naar de bieb: ,,Het lijkt een groot verschil, maar dat valt reuze mee. Ook hier is het zaak om het mensen naar hun zin te maken.”