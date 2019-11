Kluis van door brand verwoeste kerk Hoogmade ongedeerd

Al in 2021 huisves­ting voor 400 arbeidsmi­gran­ten in Woubrugge

15:22 Initiatiefnemer Nico Geerlings van Flexwonen.nu is vastberaden om zijn plannen voor een wooncomplex voor maximaal 400 arbeidsmigranten in Woubrugge door te zetten, ondanks de vele protesten. Flexwonen heeft het terrein al gekocht . Geerlings hoopt de 200 appartementen van 32 vierkante meter in 2021 in gebruik te kunnen nemen.