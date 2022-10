Knullige fouten in begroting Bodegraven-Reeuwijk: fouten met inflatiecorrectie en huurtarieven

Vuilniszak

Ook de afvalstoffenheffing gaat omhoog, met 8 procent; dit is meegenomen in de totale lasten. Zowel het vastrecht als de kosten voor restafval stijgen. Zo kost een vuilniszak weggooien in een ondergrondse container straks 1,93 euro, (nu: 1,79 euro) en een lediging van container restafval kost afhankelijk van de grootte straks 4,51 euro (nu: 4,18 euro) en 7,75 euro (nu: 7,16 euro).

Een woordvoerder laat weten dat de gemeente het betreurt dat dergelijke fouten in de presentatie van de begroting zijn geslopen en noemt het ‘een heel ongelukkige zaak’. ,,Zeker omdat het over een tabel gaat die juist voor inwoners heel belangrijk is. Vanwege ziekte van een sleutelpersoon bij het afronden van de begroting is helaas een aantal fouten gemaakt. Dit wordt zeker meegenomen in de evaluatie van het proces.” Om de foutkans in de toekomst te verkleinen, wil de gemeente de kwetsbaarheid van de organisatie verminderen.