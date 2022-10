Kogel is door de kerk: Alphen mag bouwen in Gnephoek, 5500 huizen ‘meest realistisch’

De kogel is door de kerk: Alphen mag aan de slag met woningbouw in de polder Gnephoek. Minister Hugo de Jonge omarmt een opzet met 5500 woningen, rekening houdend met natuur, water en bodem.

De minister heeft dat zojuist bekendgemaakt. In zijn opdracht heeft oud-Deltacommissaris Wim Kuijken bekeken of en zo ja, in welke aantallen en op welke plekken woningbouw in de polder tussen Alphen en Woubrugge mogelijk is.

Alphen wil dat heel graag in de strijd tegen de woningnood. De provincie en het hoogheemraadschap van Rijnland zagen dat echter helemaal niet zitten omdat de polder er niet geschikt voor is. Om het pleit te beslechten wist Alphen minister De Jonge in mei dit jaar naar de Gnephoek te halen om ter plekke te laten zien waar het allemaal om draaide. De Jonge besloot daarop oud-Deltacommissaris Kuijken in te schakelen.

Bouw op hoger gelegen delen met stevige bodem

In zijn rapportage concludeert Kuijken dat van de vier onderzochte scenario’s eentje het meest realistisch is. Er is plek voor 5500 huizen, maar die moeten dan wel op de hoger gelegen delen met een stevige bodemgesteldheid worden gebouwd, laat hij weten. Alphen mikte aanvankelijk op pakweg 8000 huizen.

Volledig scherm Minister Hugo de Jonge (midden) tijdens het werkbezoek aan de Gnephoek in gesprek met tegenstrevers wethouder Gerard van As van Alphen en gedeputeerde Anne Koning van Zuid-Holland. De Jonge heeft nu besloten tegemoet te komen aan Alphen met z’n wens van woningbouw. © Merel Klijzing

Kuijken: ,,Met dit scenario ontstaat een perspectief voor de ontwikkeling van de polder waarin de bestaande natuurwaarden kunnen worden versterkt. En daarnaast kunnen de wateropgave en een duurzaam gebruik van de bodem worden opgepakt en kan worden bijgedragen aan de woningbehoefte en de dynamiek van Alphen als gemeente met meer dan 100.000 inwoners.’’

Minister neemt advies onverkort over

Twee van de andere scenario’s voorzagen in woningbouw in andere aantallen, rekening houdend met natuur, water en bodem. In een vierde scenario was geen woningbouw voorzien, maar was ‘een opgave voor het landelijk gebied’ naar de Gnephoek vertaald.

Minister De Jonge (wonen, CDA) neemt het scenario van 5500 huizen onverkort over. ,,Ik zie dit advies als een doorbraak. Met dit voorkeursscenario, uit het opgestelde onafhankelijke advies van Wim Kuijken, ligt er nu na jarenlang praten en discussiëren een duidelijk en realistisch voorkeursscenario voor de Gnephoek. Het is nu zaak om samen met provincie, gemeente, hoogheemraadschap en regio tot een definitieve beslissing voor de Gnephoek te komen.’’

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.