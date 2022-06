Kogel is door de kerk: felbegeerde startershuizen mogen op plek van trapveld komen

Gratis parkeren in parkeerga­ra­ges wéér uitgesteld, en mogelijk betalen alléén winkeliers in centrum mee

De eerste anderhalf uur gratis parkeren in Alphense parkeergarages per 1 juli? Gaat ‘m niet meer worden. Ook ziet het plan er waarschijnlijk iets anders uit: alleen centrumondernemers en niet álle ondernemers in de gemeente lijken mee te gaan dokken.

6:46