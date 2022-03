Koos Karssen helpt verkenners met smeden coalitie in Bodegraven-Reeuwijk

Het CDA is de winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen in Bodegraven-Reeuwijk geworden, daarom neemt deze partij het voortouw tijdens de verkennende gesprekken. In deze gesprekken geven partijen aan hoe ze de toekomst zien, welke coalitie hun voorkeur heeft en wat hun prioriteiten en denkrichtingen zijn voor de komende periode.

Vergeer en Kasius vormen het verkenningsduo. Vergeer was lijsttrekker voor het CDA en is acht jaar raadslid, Kasius heeft vier jaar raadservaring en stond tweede op de lijst.

Karssen is bij de verkennende gesprekken aanwezig en treedt op als adviseur en klankbord. Hij is gevraagd vanwege zijn ‘frisse blik’ en ‘ruime ervaring’. Karssen was raadslid, zestien jaar wethouder en loco-burgemeester in zijn woonplaats Bodegraven, van 2003 tot 2015 burgemeester van Maassluis en begin 2017 waarnemend burgemeester van Waddinxveen.