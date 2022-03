Koudekerker Van Aalst kijkt uit naar vuurdoop in derby met Bernardus: ‘Spektakel met vuurwerk vooraf’

De 19-jarige middenvelder annex aanvaller maakte als jeugdspeler een uitstapje naar ADO den Haag en keerde vier jaar geleden terug op de Gruttolaan. In zijn eerste volledige seniorenseizoen beleeft Van Aalst zijn doorbraak. Hij was in competitieverband al tien keer trefzeker. ,,Het loopt lekker en ik heb er veel plezier in’’, zegt Van Aalst. ,,In het seniorenvoetbal wordt meer voetbalslimheid van je gevraagd. Trainer Gert Labots neemt regelmatig de aanvallers apart. Je merkt dat hij op een hoog niveau heeft gevoetbald. Van zijn tips leer ik veel. Bijvoorbeeld het ‘lezen’ van spelsituaties en het doseren van acties. Soms is het goed om de bal drie keer te kaatsen en dan voor de actie te gaan.’’