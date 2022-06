Koudekerksebrug enige tijd afgesloten na aanvaring door transportschip

De aanvaring gebeurde vanmiddag rond half twee. Op dat moment passeerde een transportschip met daarop het beweegbare deel (het val) van de Wilhelminabrug uit Leiden. Daarbij zou het opstaande brugdek de rand van de Koudekerksebrug hebben geraakt, waardoor deze niet meer goed kon worden gesloten.

Voor zowel het wegverkeer als de scheepvaart werd de brug uit voorzorg afgesloten. Een woordvoerder van de provincie meldt dat de beschadiging aan de brug lijkt mee te vallen. ,,Die lijkt minimaal. We hebben rond vier uur de brug weer kunnen openstellen voor voetgangers en fietsers. Ook het vaarwegverkeer kan de brug weer passeren. We doen nog een check met een verzwaard voertuig om te kijken of ook het gemotoriseerde verkeer er weer overheen kan.”

Heineken

Autoverkeer moest door de stremming omrijden via de Máximabrug in Alphen. Voor fietsers en voetgangers was de stremming vervelender; er is geen snelle alternatieve route voorhanden. Voor het scheepvaartverkeer zou een lange afsluiting ook een probleem zijn geworden omdat op de Oude Rijn nogal wat zand- en grindtransport is tussen Koudekerk/Leiden enerzijds en de Alphense Rijnhaven en de Gouwe anderzijds. Ook bierproducent Heineken in Zoeterwoude maakt regelmatig gebruik van de doorvaart in Koudekerk.

De Koudekerksebrug heeft al enige tijd de aandacht van provincie en gemeente. De beroepsvaart maakt gebruik van steeds grotere schepen. De doorvaart van de Koudekerkse brug is nu al aan de krappe kant.

Zere been

Complicerende factor is dat de brug uit 1929 monumentale waarde heeft. Er is al eens geopperd om de aanbruggen, de twee opritten van de brug, te verkleinen zodat de doorvaart breder wordt. Maar dat was tegen het zere been van veel Koudekerkers.

Zuid-Holland heeft voor 2024 groot onderhoud aan de brug gepland. De betonnen aanbruggen zijn in een matige staat. De gemeente schreef dat de situatie niet acuut is, maar dat het verstandig is ‘om voor de zekerheid zwaar verkeer op de brug zoveel mogelijk te vermijden.’

Volledig scherm De Koudekerksebrug is beschadigd. © Harry van de Lint

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.