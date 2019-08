Kraanbedrijf betaalt 175.000 euro boete na brugdrama Alphen

Bezoekers centrum Roelofa­rends­veen: ‘Blauwe zone? Zorg voor meer parkeer­plaat­sen’

6:09 Frauke Böhm uit Oude Wetering doet regelmatig haar boodschappen in Roelofarendsveen. Vandaag is ze er met haar man, maar er ligt geen blauwe kaart achter de voorruit. ,,Oh, moet dat? Mijn man zegt dat het niet nodig is voor die vijf minuten!’’