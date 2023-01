Kwart van de Alphenaren heeft vertrouwen in stadsbestuur

De gemeente Alphen aan den Rijn peilt al jaren de stemming onder de plaatselijke bevolking. Deze burgerpeiling moet inzicht bieden in meerjarige maatschappelijke trends. De gemeente gebruikt de uitkomsten om beleids- en uitvoeringstaken te onderbouwen.

Het college meldt over het winkelaanbod dat 80 procent van de deelnemende inwoners over het algemeen tevreden zijn. Deze inwoners wonen vooral in de kernen Alphen, Boskoop, Hazerswoude-Dorp, Hazerswoude-Rijndijk en Koudekerk. De minst positieve waarderingen komen uit Aarlanderveen, Benthuizen en Zwammerdam.