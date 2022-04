Laatste herdenking Ridderhof-schietdrama in zicht, maar nabestaanden voelen de gevolgen nog steeds

Alsof je tussen de vicuna's en mara's staat: in Avifauna waan je je straks op de Argentijn­se pampa

Bij Avifauna kon je je al tussen de apen in Zuid-Amerika wanen, bij de kraanvogels op Madagaskar of flamingo’s in Cuba én op de Russische toendra. De nieuwste attractie, in mei of juni open, is een ‘ruig stukje Argentinië’: de pampa.

1 april