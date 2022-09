Laatste units op oude plek van Hotel Toor eíndelijk verkocht

Wat er precies in komt is nog niet bekend. Dat de gemeente deze commerciële ruimten aan het Stationsplein in eigendom had, had een bijzondere reden. Op de plek van het vroegere Hotel Toor zou een wooncomplex met 145 appartementen komen. Daarvan zouden er 112 als sociale huurwoningen naar woningcorporatie Woonforte gaan.