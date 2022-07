Laatste wens van Marian (76) in vervulling: ‘Voor herhaling vatbaar, maar dat kan helaas niet’

Straf voor uitschel­den voor ‘vuile homo’, maar dat gebeurt lang niet altijd; ‘Weinig prioriteit’

De 42-jarige Richard van der H. uit Alphen is vrijdag veroordeeld voor belediging, omdat hij in Woerden iemand uitschold voor ‘vuile homo’. Eerder kreeg een plaatsgenoot (42), die zijn eigen dochter ‘kankergay’ noemde, straf opgelegd. Maar zo’n veroordeling is lang niet vanzelfsprekend; scheldpartijen waarin homofobe termen vallen, zijn een worsteling voor politie en justitie.

