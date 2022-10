Lasten in toch al dure Bodegraven-Reeuwijk gaan omhoog voor inwoners en ondernemers

Lastenver­zwa­ring voor inwoners van Bodegraven-Reeuwijk in 2022

Inwoners van Bodegraven-Reeuwijk moeten straks dieper in de buidel tasten. Een gemiddeld huishouden betaalt volgend jaar 26 euro meer aan lokale belastingen en heffingen. Dat is te lezen in de begroting die is aangeboden aan de raad.

10 oktober