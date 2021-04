Laura schreef een boek over wat onze voorouders aten (en daar kunnen wij nog wat van leren)

De Bodegraafse Laura Kooistra deed onderzoek naar eetgewoonten en voedselbereiding in de afgelopen 10.000 jaar en schreef er samen met 22 andere experts een boek over. ,,In elke periode aten mensen volgens, wat wij noemen, ‘de schijf van vijf’. Uiteraard aangepast aan wat er toen beschikbaar was, maar in elke periode aten mensen een mix van groente en fruit, vetten, zetmeel, noten, vlees, vis en later zuivel. Ook was het aandeel plantaardig eten groter dan gedacht.”