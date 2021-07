Leerlingen bloeien op door klusklas: ‘Ze krijgen het gevoel dat zij er ook toe doen’

,,Deze kinderen moeten in de klas op hun tenen lopen. Ze zien hoe anderen altijd een voldoende halen en zij niet. In de klusklas kunnen zij doen waar zij goed in zijn. Ik had vorig jaar een meisje dat bijna nooit iets zei in de klas, bij Karwei was ze helemaal in haar element. Doordat ze het gevoel hebben dat ze dit kunnen, bloeien ze op en gaan hun prestaties ook omhoog”, vertelt juf Wil Boeschoten.